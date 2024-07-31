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Batı Şeria'da Silahlı ve Bıçaklı Saldırı: 1 Yaralı

El-Halil'de düzenlenen saldırıda bir İsrailli yaralandı, saldırgan araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 08:09
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 08:09
Batı Şeria'da Silahlı ve Bıçaklı Saldırı: 1 Yaralı

Batı Şeria'da Saldırı Olayı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kenti yakınındaki Kiryat Arba yerleşim biriminde meydana gelen silahlı ve bıçaklı saldırıda bir İsrailli vatandaş yaralandı.

Olayın Detayları

İsrail ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada, "El Halil kentindeki bir kavşakta, bir Filistinli araç içinde bulunan bir İsrailliye ateş açtıktan sonra aracından inerek bıçaklama eylemi gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi. Yaralı Durumu

Olay sonrasında yaralanan İsrailli vatandaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından ilgili bölgede bazı yollar kapandı ve saldırganın bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.

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