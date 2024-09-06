Batı Şeria'da Türk Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi Hayatını Kaybetti

İsrail Güçleri Batı Şeria'da Saldırı Gerçekleştirdi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Nablus kentinin Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı bir gösteriye müdahale etti. Bu müdahale esnasında Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi başından vurularak ağır yaralandı.

Aktivistin Hayat Mücadelesi

Olayın ardından Eygi, hastaneye kaldırılmakla birlikte yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nablus Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, durumu doğrulayarak Eygi’nin başından vurularak hastaneye getirildiğini ve ne yazık ki hayatını kaybettiğini söyledi.

Eygi'nin Kimliği ve Geçmişi

Ayşenur Ezgi Eygi, 1998 yılında Antalya'da doğmuş ve aynı zamanda ABD vatandaşlığı da bulunan bir aktivistti. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için olay hakkında daha fazla bilgiye ulaşıldıkça halkın bilgilendirilmesi amaçlanıyor.