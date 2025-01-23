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Batı Şeria'da Zeytin Ağaçları Katledildi: İsrailli İşgalciler 30 Zeytin Ağacını Kesti

İsrailli işgalciler, Batı Şeria'da bir Filistinli çiftçinin 30 zeytin ağacını keserek yeni bir saldırıda bulundu.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 19:52
Batı Şeria'da Zeytin Ağaçları Katledildi: İsrailli İşgalciler 30 Zeytin Ağacını Kesti

İsrail'in Batı Şeria'daki Zeytin Ağaçlarına Yönelik Saldırısı Devam Ediyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bir Filistinli çiftçiye ait 30 zeytin ağacını kesti. Bu olay, bölgedeki gerilimin artmasına neden oldu.

Belediye Başkanı Asi: "Saldırılar Sıklaşmakta"

Karave Beni Hassan Belediye Başkanı İbrahim Asi, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, bu tür saldırıların sık sık gerçekleştiğini belirtirken, "İsrailliler hem ağaçları kesmekte, hem de vatandaşları tehdit etmekte. Ayrıca, duvarlara ırkçı sloganlar yazmakta ve çiftçilerin topraklarına ulaşımını engellemektedir." dedi.

FKÖ Verileri: 2024’de 2.971 İhlal Gerçekleşti

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Yerleşim Yerleri ve Ayrım Duvarı ile Mücadele Heyeti'nin verilerine göre, 2024 yılında Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 2 bin 971 ihlal gerçekleştirilmiş ve bu ihlaller sonucunda 10 Filistinli hayatını kaybetmiştir. Söz konusu işgalcilerin, 14 binden fazla zeytin ağacını da yok ettiği bildirilmektedir.

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