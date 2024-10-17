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Batı Şeria'da Zeytin Toplayıcı Filistinli Kadının Ölümü

İsrail askerlerinin ateş açması sonucu Batı Şeria'da bir Filistinli kadın yaşamını yitirdi. Olayda çok sayıda kişi etkiledi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 13:00
Batı Şeria'da Zeytin Toplayıcı Filistinli Kadının Ölümü

Batı Şeria’da Trajik Olay

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusunda, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu zeytin toplayan bir Filistinli kadın hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Filistin Sağlık Bakanlığı, bu trajik olayın Cenin ili, Fakua köyünde yaşandığını duyurdu. 59 yaşındaki Hanan Ebu Selame isimli kadın, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, Hanan'ın zeytin hasadı sırasında askerlerin ateş açtığını belirtti. Olay yerinde, Filistinli çiftçiler de onlara yardım etmek için toplanmıştı.

Gaz Bombası Kullanımı

Ayrıca, Filistin topraklarına yönelik ihlaller devam ediyor. Tulkerim kentindeki Kefr el-Lebed beldesinde zeytin toplayan Filistinlilere karşı da ateş açıldı. Eymen Garib, Olayın ardından gelen askerlerin Filistinli çiftçilere göz yaşartıcı gaz bombası kullandığını ve birçok kişinin bu gazdan etkilendiğini aktardı.

Geniş Çaplı Saldırılar

7 Ekim 2023'ten bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te İsrail güçleri ile yerleşimci saldırıları sonucunda 756 Filistinli hayatını kaybetti. İhlallerin ve saldırıların devam etmesi, bölgedeki gerginliği artırmakta.

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