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Batı Şeria'da Zorla Yerinden Edilen Bedevi Toplulukların Sayısı 40'a Ulaştı

Filistin yönetimi, Batı Şeria'da zorla yerinden edilen bedevi toplulukların arttığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 18:36
Batı Şeria'da Zorla Yerinden Edilen Bedevi Toplulukların Sayısı 40'a Ulaştı

Filistin’de Zorla Yerinden Edilme Olayları Artıyor

Filistin yönetimi, işgal altında bulunan Batı Şeria’da, yerleşimci grupların ve İsrail ordusunun saldırıları sonucunda 40 bedevi topluluğun zorla yerinden edildiğini açıkladı. Filistin Dışişleri Bakanlığı, "Bu durum, etnik temizlik suçunu çağrıştıran nitelikte bir saldırı olarak değerlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Yerinden Edilmenin Sonuçları ve Gerekçeleri

Açıklamada, Batı Şeria'nın güneyinde bulunan Msafer Yatta bölgesi ile doğudaki Ürdün Vadisi'nde yaşanan zorla yerinden etmelerin, yerleşimci çeteler tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çekildi. Özellikle, Ummu'l Cemal adlı bedevi topluluğun 14 aileden oluşan grubunun zorla göç ettirildiği belirtildi. Bu uygulamanın, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir kontrolü altında gerçekleştiği kaydedildi.

Uluslararası Tepkiler ve Raporlar

Filistin yönetimi, zorla yerinden etme suçlarının uluslararası mahkemelere taşındığını ve bu eylemlere karşı caydırıcı yaptırımlar talep ettiğini vurguladı. Yönetim, Filistin Kurtuluş Örgütü’ne bağlı birimlerin verilerine dayanarak, Batı Şeria'da 2024'ün ilk yarısında 1530 yerleşimci saldırısının kaydedildiğini ve bu saldırılarda 18 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 785'ten fazlasının yaralandığını belirtti.

Sonuç ve Çağrı

Böyle bir durumu engellemek amacıyla uluslararası topluma, aşırılık yanlısı yerleşimcilere ve bu saldırıları destekleyen hükümet yetkililerine yönelik yaptırımlar uygulanması çağrısı yapıldı. Filistin yönetimi, tehdidin giderek arttığını ve bu tür eylemlerin durdurulması için acil önlemler alınması gerektiğini bildirdi.

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