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Batı Şeria'daki İsrail Baskınında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Tulkerim kentine düzenlediği baskında ölen Filistinli sayısı 4'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 19:09
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 19:09
Batı Şeria'daki İsrail Baskınında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusundan Tulkerim'e Baskın

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği operasyon sonucu, bir Filistinli daha yaşamını yitirdi.

Ölü Sayısı Dört Oldu

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde El-Menşiyye Mahallesi'nde başına şarapnel parçası isabet eden Mutasım Ebu Iyşe hastaneye kaldırıldı; ancak burada hayatını kaybetti. Bu durum, dün gece gerçekleşen baskınlar ve saldırılarda ölen Filistinli sayısını dört kişiye yükseltti.

Daha Fazla Ayrıntı

Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Iyşe dışında iki Filistinli, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı tarafından düzenlenen saldırılarda, bir diğer Filistinli ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

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