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Batı Şeria'daki Saldırı Gazze'deki Soykırıma Bağlandı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'daki saldırıları Gazze'deki soykırımın uzantısı olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 15:48
Batı Şeria'daki Saldırı Gazze'deki Soykırıma Bağlandı

Filistin'de Yeni Bir Saldırı: Batı Şeria'da 20 Araç Ateşe Verildi

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'nın El-Bire kentinde bu sabah gerçekleştirilen saldırıyı, Gazze'de yaşanan soykırımın bir başka versiyonu olarak nitelendirdi. Saldırıda, yaklaşık 20 aracın ateşe verilmesi, uluslararası toplumda büyük bir tepkiye yol açtı.

Hamas'tan Sert Tepki

Hamas, Batı Şeria'daki bu saldırıyı "terörizm" olarak değerlendirdi. Yapılan açıklamada, Filistinlilerin toprakları üzerinde yürütülen saldırıların, işgalci güçlerin cesaretlendirdiği bir sorunun parçası olduğu belirtildi. Ayrıca, bu tür eylemlerin durdurulması için uluslararası kamuoyunun daha fazla çaba göstermesi gerektiği vurgulandı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Filistin Dışişleri Bakanlığı, El-Bire'deki saldırının, İsrail'in köktenci milisleri tarafından gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Uluslararası camianın, Gazze'deki soykırımı durdurma konusundaki başarısızlığı, yerleşimci suçluların daha fazla eylemde bulunmasına yol açmaktadır," şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

Bölgeye Yönelik Saldırılar Devam Ediyor

Ramallah yakınlarındaki El-Bire, bu tür saldırıların giderek arttığı bir nokta haline geldi. Saldırının ardından, bölgeye gelen ambulans ve sivil savunma ekiplerine de ateş açıldığı bildirildi.

Halkın Güvenliği İçin Çağrılar

Filistin Dışişleri Bakanlığı, bu tür saldırıların önlenmesi için dünya ülkeleri ve Birleşmiş Milletler'den acil yardım talep ettiğini ve sürecin yakından takip edildiğini belirtti.

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