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Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Çocukların Hayatını Kaybetmesi Endişe Veriyor

İşgal altında olan bölgelerde, son dönemde artan şiddet olaylarında 142 çocuk yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 12:00
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Çocukların Hayatını Kaybetmesi Endişe Veriyor

Çocukların Hayatını Kaybetmesi Üzücü Bir Durum

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te meydana gelen olaylarda Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, toplamda 589 Filistinli hayatını kaybetmiş durumda. Bu kayıpların 142'sini ise çocuklar oluşturuyor.

Son Olaylar ve Artan Gözaltılar

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde düzenlediği gece baskınlarında 3 Filistinli birey yaşamını yitirmiştir. 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlatılan saldırıların ardından, bölgede Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırıların sayısında belirgin bir artış gözlemleniyor.

Uluslararası Tepkiler ve İnsani Dilekler

Uluslararası toplum, bu tür olayların insani boyutunu ve özellikle çocukların yaşamına olan etkisini dikkate alarak endişelerini dile getirmeye devam ediyor. Barış ve güvenlik arayışları, bu tür trajedilerin önüne geçmek için her zamankinden daha fazla önem taşıyor.

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