Batı Trakya'da İsmail Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Batı Trakya'da Gıyabi Cenaze Namazı

Batı Trakya'nın Şahin köyünde, İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı, ikindi namazının ardından gerçekleştirildi ve çok sayıda kişi bu törene katıldı.

Cenaze Namazını Kim Kıldırdı?

Cenaze namazını İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa kıldırdı. Heniyye’nin hayatını kaybetmesi, bölgedeki insanların yoğun tepkisini topladı.

Atina'da Gösteriler Düzenlendi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da da, Heniyye'nin suikastine karşı protesto gösterileri yapıldı. Sintagma Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail karşıtı sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi.

Heniyye'nin Suikastı

Hamas lideri İsmail Heniyye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz sabahı Heniyye'nin kaldığı konuta bir saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Suikasttan İsrail sorumlu tutuldu ancak İsrailli yetkililer bu konuya dair herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye'nin Görevi

İsmail Heniyye, 6 Mayıs 2017 tarihinde Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak atanmıştı.

Batı Trakya'da, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı. Şahin köyünde ikindi namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazını, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa kıldırdı.