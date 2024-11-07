Batı Trakya'da Şerif'in Hayatına Dair Yeni Bir Eser Tanıtıldı

Gümülcine'de İbrahim Şerif Kitabı Tanıtıldı

Batı Trakya'da, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif'in hayatını konu edinen "İbrahim Şerif: Bir Mücadelenin Hikayesi" başlıklı eserin tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. Dr. Hüseyin Bostancı'nın kaleme aldığı eser, Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi tarafından yayımlandı ve tanıtım etkinliği Gümülcine Türk Gençler Birliği'nde yapıldı.

yoğun ilgi gördü

Tanıtıma, Batı Trakyalı Türkler büyük ilgi gösterdi. Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, etkinlikte yaptığı konuşmada, İbrahim Şerif'in Batı Trakya Türk toplumunun hak ve eşitlik mücadelesindeki rolünü vurguladı.

Örnek Bir Lider

Ünal, "Tarihin her döneminde hak ve adalet için mücadele edenler, zorluklara karşı dimdik durmuşlardır. Batı Trakya’da bu misyonu üstlenen önemli isimlerden biri Doktor Sadık Ahmet, diğeri ise İbrahim Şerif'tir." ifadesini kullandı.

İlham Verici Bir Yaşam

Kitabın yazarı Bostancı, İbrahim Şerif'in hayatının gençler için büyük bir ilham kaynağı olduğunu belirtti. Müftü Şerif de etkinlikte, Batı Trakya Türk azınlığı için verdiği mücadele ve yaşadığı zorlukları katılımcılarla paylaştı.

Azınlık Hakları Mücadelesi

Şerif, "Azınlık hakları için verdiğimiz mücadele, kimliğimizi koruma ve yaşatma mücadelesidir." şeklinde bir açıklama yaptı.

Etkinliğin Katılımcıları

Etkinliğe, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Dostluk Eşitlik Barış Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Rodop Milletvekili Özgür Ferhat ve Türk azınlık kurumlarının temsilcileri yanı sıra kalabalık bir Batı Trakyalı kitle katıldı.

Batı Trakya Türklerinin sembol ismi İbrahim Şerif'in hayatı, azınlık için verdiği uzun soluklu mücadele ile dikkat çekmektedir.

Batı Trakya'da, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif'in hayatını konu alan “İbrahim Şerif: Bir Mücadelenin Hikayesi” kitabının tanıtımı yapıldı.

Batı Trakya'da, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif'in hayatını konu alan “İbrahim Şerif: Bir Mücadelenin Hikayesi” kitabının tanıtımı yapıldı.