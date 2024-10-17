Batı Trakya'da Tazminat Davası: Türk Gazetesi ve Metropolit Anthimos'un Çatışması

Yunanistan'da Gazete ve Metropolit Arasındaki Gerginlik

Yunanistan'ın Dedeağaç bölgesinde, Türkçe yayın yapan Millet gazetesi hakkında önemli bir tazminat davası açıldı. Dedeağaç Metropoliti Anthimos, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri sonrasında Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi'nin başarısını sorgulayan açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalarına yer veren gazete, Metropolit'in 30 bin avro tazminat talep ettiği dava ile karşı karşıya kaldı.

DEB Partisi'nin Başarısı ve Eleştiriler

Millet gazetesinin sahibi ve genel yayın yönetmeni Cengiz Ömer, Metropolit Anthimos'un DEB Partisi'nin seçimlerde elde ettiği başarının ardından bir video yayımladığını ve burada Yunan entegrasyon politikalarını sorguladığını belirtti. Ömer, gazetenin bu ifadeleri Türkçe alt yazılı olarak haberleştirdiğini ifade etti.

Basın Özgürlüğü İhlali Mi?

Ömer, Metropolit'in "yalan haber yayma ve şahsiyetine zarar verme" iddiaları ile gazeteye karşı açtığı davanın, basın özgürlüğüne yönelik bir baskı girişimi olduğunu vurguladı. Ayrıca, Anthimos'un geçmişte Batı Trakya Türk Azınlığı'na karşı yine olumsuz söylemlerinin bulunduğunu hatırlatarak, gazetenin Türk azınlığın haklarını koruma konusundaki kararlılığını yineledi.