Batı Trakya'daki Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Batı Trakya'da Orman Yangını Çıktı

Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde, İskeçe iline bağlı dağlık alanlarda bir orman yangını patlak verdi. Yunan basınında yer alan haberlere göre, yangın öğle saatlerinde Mustafçova köyü yakınındaki ormanlık bölgede meydana geldi.

Yangına Müdahale Çalışmaları

Yangının şu anda yerleşim alanlarını tehdit etmemesi sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Yangına müdahale için 20 itfaiye ekipleri ve 2 helikopterin yanı sıra kıyı ekipleri de seferber edildi. Yangın söndürme çalışmaları sürerken, bölgedeki yerel otoriteler durumu yakından izliyor. Meteorolojik koşulların da dikkate alındığı bu süreçte, vatandaşların dikkatli olmaları ve yangın riskine karşı tedbirli olmaları önemle vurgulanıyor.