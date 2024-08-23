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Batı Trakya'daki Türk Nüfusu Ayrımcılıkla Mücadele Ediyor

Dostluk Eşitlik Barış Partisi lideri Çiğdem Asafoğlu, Batı Trakya'daki Türk azınlığının Yunanistan'daki ayrımcı uygulamalara karşı mücadele ettiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 11:06
Batı Trakya'daki Türk Nüfusu Ayrımcılıkla Mücadele Ediyor

Batı Trakya'daki Türk Nüfus Ayrımcılığa Maruz Kalıyor

Dostluk Eşitlik Barış Partisi'nin (DEB) Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Batı Trakya’da bulunan Türk azınlığının Yunanistan tarafından uzun süredir sistematik ayrımcılığa tabi tutulduğunu ifade etti. Son dönemde kapatılan Türk okullarını bu ayrımcılığın bir belirtisi olarak gösterdi.

Ayrımcı Politikalar ve Asimilasyon

Asafoğlu, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın Yunan hükümetinin asimilasyon politikalarıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, bu azınlığın uluslararası sözleşmelerle tanınan haklarından mahrum kaldığını vurguladı. “Yunanistan bize emanet edildiği günden beri bir asır geçti. Bizler iyi birer vatandaş olmaya çalıştıkça, Yunanistan bizi ötekileştirdi.” dedi.

Nüfus Düşüşü ve Arazi Sorunları

Geçen yüzyıldan bu yana Batı Trakya’daki Türk nüfusunun yarıdan fazla azaldığını belirten Asafoğlu, bölgedeki Türk azınlığının oranının %65’ten %30’a düştüğünü, toprak sahipliğinin ise %84’ten %23’e indiğini açıkladı. Bu durumu Yunanistan'ın uyguladığı ayrımcı politikalara bağladı.

Türk Okullarının Kapatılması

Asafoğlu, eğitim alanında da ciddi sorunlar yaşandığını belirterek, Yunan hükümetinin azınlık haklarını ihlal ettiğini ifade etti. 1990'lı yıllardan itibaren Türk müftülerinin seçimlerine dair kanunun iptaline ve eğitimin sekteye uğratılmasına dikkat çekti. “Öğrenci sayısının az olduğu gerekçesiyle kapatılan okullar tekrar açılamamakta,” dedi.

Hak Arayışı ve Uluslararası Destek

Asafoğlu, Batı Trakya'daki Türk nüfusunun haklarını Avrupa arenasında savunmak için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti. “Türkiye de bu konuda büyük çaba gösteriyor,” diyerek durumun düzelmesi için uluslararası destek çağrısında bulundu.

Sonuç

Batı Trakya'daki Türk azınlığı, geçmişteki haklarına dönme mücadelesini sürdürmekte ve Yunanistan'ın ayrımcı politikalarını kınamaktadır. Asafoğlu, bu süreçte azınlığın taleplerinin dikkate alınmasını istedi.

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