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Batı Trakya Türkleri Atanmış Müftüleri Protesto Etti

İskeçe'deki protestoya yönelik soruşturma başlatıldı, Yunan yetkililer durumu değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 15:43
Batı Trakya Türkleri Atanmış Müftüleri Protesto Etti

Protestoya Soruşturma Açıldı

Batı Trakya Türklerinin 11 Ekim tarihinde İskeçe'de bulunan Çınar Camii'nde Yunan devletinin atadığı müftülere karşı gerçekleştirdikleri protesto, resmi bir soruşturmanın başlatılmasına yol açtı.

Yetkililerin Açıklamaları

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakan Yardımcısı Andreas Nikolakopulos, NİKİ Partisi Milletvekili Nikos Papadopulos’un konuyla ilgili sorusuna yanıt vererek, İskeçe Emniyeti tarafından olayla ilgili olarak resen bir soruşturma başlatıldığını ve elde edilen bilgilerin savcılığa aktarıldığını açıkladı.

Nikolakopulos, bu durumun, devletin kamu düzenini korumaya yönelik kararlılığını gösterdiğini belirterek, emniyetin ulusal güvenlik dolayısıyla bütün konuları dikkatle takip etmekte olduğu ve benzer olaylarla ilgili bu yıl içinde ile 6 yargılamanın gerçekleştirildiğini vurguladı.

Yunan Devletinin Durumu

Nikolakopulos, Yunanistan'ın, vatandaşlarının inançlarını özgürce yaşamalarına imkan tanıdığını savunarak, "Yunan devleti, dini inançlara saygısızlık yapılmasına müsamaha göstermez," ifadesini kullandı.

Müftü Protestosu ve Tepkiler

Protesto, Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Genel Sekreteri Yorgos Kalancis’in katıldığı İskeçe Medresesi’nin açılışının ardından gerçekleşti. Atanmış müftüler, Cuma namazı kılmak için Çınar Camii'ne girmeye çalıştı ancak cemaat bu durumu tepkiyle karşılayarak müftüleri camiden uzaklaştırdı.

Cemaat, camide bulunan İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa'ya atıfta bulunarak "Bizim müftümüz içeride" sloganlarını seslendirdi.

Azınlık Talepleri

Batı Trakya Türk Azınlığı, dini liderlerin seçimle belirlenmesini talep etmeye devam ederken, Yunan devletinin atanmış müftüler aracılığıyla bu süreci yönlendirmesi, bölgede çözülmeyen bir sorun olarak varlığını sürdürüyor. Azınlık mensupları, Lozan Antlaşması ile garanti altına alınan haklarının ihlal edildiğini ve toplumun atadığı müftüleri kabul etmediğini ifade ediyor.

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