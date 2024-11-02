Batı Trakya Türkleri Doğaya Yeniden Hayat Veriyor

Batı Trakya Türkleri Fidan Dikimiyle Doğayı Yeniden Canlandırıyor

Batı Trakya Türkleri, geçen yılki orman yangınlarından zarar gören bölgeleri yeniden yeşertmek amacıyla fidan dikim etkinlikleri düzenliyor. Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) bünyesinde faaliyet gösteren Genç Akademisyenler Topluluğu (GAT) çağrısıyla, Susurköy ve Kozlardere bölgelerinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Gönüllüler Yeniden Doğaya Katkı Sağlıyor

Yangından en çok etkilenen bu bölgelerde bir araya gelen çok sayıda gönüllü, zeytin ve çam fidanları dikerek doğanın yeniden canlanmasına katkıda bulundu. BTAYTD Başkanı Hüseyin Baltacı, etkinlikte gençlerin doğa duyarlılığının önemine vurgu yaparak, "Gençlerimiz, geleceğe yönelik yüzeysel değil, derin ve anlamlı fikirlerle hareket ediyor. Bu tür insan ve doğa odaklı etkinliklerin birlik, beraberlik, barış ve huzur duygularını pekiştirdiğine inanıyoruz," dedi.

Katılımcıların Duyguları

Etkinliğe katılan Nilay Mümin, bu anlamlı deneyimin kendisini duygulandırdığını ifade ederek, "Yangından sonra bu bölgenin nasıl etkilendiğini hepimiz gördük, şimdi ise o yıkımın yerine yeni bir hayat eklemek beni çok duygulandırdı," dedi.

Önemli İsimler Etkinlikte Bulundu

Etkinlikte Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, eşi İlayda Ünal ve Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu da yer aldı. Gönüllüler, Batı Trakyalı Türkler olarak dayanışma ruhunu güçlendirmeye ve genç nesle örnek olmaya devam ettiklerini vurguladılar.

Batı Trakya Türkleri, geçen yıl yaşanan orman yangınlarıyla küle dönen bölgelerin yeniden yeşermesi amacıyla fidan dikim çalışmaları yürütüyor. Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) çatısı altında faaliyet gösteren Genç Akademisyenler Topluluğu'nun (GAT) çağrısıyla Susurköy ve Kozlardere bölgelerinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Batı Trakya Türkleri, geçen yıl yaşanan orman yangınlarıyla küle dönen bölgelerin yeniden yeşermesi amacıyla fidan dikim çalışmaları yürütüyor. Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) çatısı altında faaliyet gösteren Genç Akademisyenler Topluluğu'nun (GAT) çağrısıyla Susurköy ve Kozlardere bölgelerinde fidan dikimi gerçekleştirildi.