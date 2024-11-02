DOLAR
34,3 0,08%
EURO
37,16 0,08%
ALTIN
3.018,13 0,01%
BITCOIN
2.387.286,62 -0,6%

Batı Trakya Türkleri Doğaya Yeniden Hayat Veriyor

Yangınlardan zarar gören alanlar için fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 15:21
Batı Trakya Türkleri Doğaya Yeniden Hayat Veriyor

Batı Trakya Türkleri Fidan Dikimiyle Doğayı Yeniden Canlandırıyor

Batı Trakya Türkleri, geçen yılki orman yangınlarından zarar gören bölgeleri yeniden yeşertmek amacıyla fidan dikim etkinlikleri düzenliyor. Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) bünyesinde faaliyet gösteren Genç Akademisyenler Topluluğu (GAT) çağrısıyla, Susurköy ve Kozlardere bölgelerinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Gönüllüler Yeniden Doğaya Katkı Sağlıyor

Yangından en çok etkilenen bu bölgelerde bir araya gelen çok sayıda gönüllü, zeytin ve çam fidanları dikerek doğanın yeniden canlanmasına katkıda bulundu. BTAYTD Başkanı Hüseyin Baltacı, etkinlikte gençlerin doğa duyarlılığının önemine vurgu yaparak, "Gençlerimiz, geleceğe yönelik yüzeysel değil, derin ve anlamlı fikirlerle hareket ediyor. Bu tür insan ve doğa odaklı etkinliklerin birlik, beraberlik, barış ve huzur duygularını pekiştirdiğine inanıyoruz," dedi.

Katılımcıların Duyguları

Etkinliğe katılan Nilay Mümin, bu anlamlı deneyimin kendisini duygulandırdığını ifade ederek, "Yangından sonra bu bölgenin nasıl etkilendiğini hepimiz gördük, şimdi ise o yıkımın yerine yeni bir hayat eklemek beni çok duygulandırdı," dedi.

Önemli İsimler Etkinlikte Bulundu

Etkinlikte Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, eşi İlayda Ünal ve Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu da yer aldı. Gönüllüler, Batı Trakyalı Türkler olarak dayanışma ruhunu güçlendirmeye ve genç nesle örnek olmaya devam ettiklerini vurguladılar.

Batı Trakya Türkleri, geçen yıl yaşanan orman yangınlarıyla küle dönen bölgelerin yeniden...

Batı Trakya Türkleri, geçen yıl yaşanan orman yangınlarıyla küle dönen bölgelerin yeniden yeşermesi amacıyla fidan dikim çalışmaları yürütüyor. Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) çatısı altında faaliyet gösteren Genç Akademisyenler Topluluğu'nun (GAT) çağrısıyla Susurköy ve Kozlardere bölgelerinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Batı Trakya Türkleri, geçen yıl yaşanan orman yangınlarıyla küle dönen bölgelerin yeniden...

Batı Trakya Türkleri, geçen yıl yaşanan orman yangınlarıyla küle dönen bölgelerin yeniden yeşermesi amacıyla fidan dikim çalışmaları yürütüyor. Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) çatısı altında faaliyet gösteren Genç Akademisyenler Topluluğu'nun (GAT) çağrısıyla Susurköy ve Kozlardere bölgelerinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir'de Doğal Gaz Kaçağı Faciası: Doktor Hayatını Kaybetti
2
ABD, Ukrayna'ya 425 Milyon Dolarlık Savunma Yardımı Sağlıyor
3
Bakan Bayraktar, Depremzede Aileyi Ziyaret Etti
4
Ünlü Şeflerden Aşçı Adaylarına Usta-Çırak Modeli Tavsiyesi
5
Belgesiz Ambulans Hizmeti, Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı
6
Emre Bayır’ın Organları 3 Hastaya Hayat Verecek
7
Jeju Adası'nda Tarihi Yağış Rekoru

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak