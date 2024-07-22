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Batı Trakya Türkleri, Okul Kapatma Kararına Tepki Gösterdi

Batı Trakyalı Türkler, öğrenci azlığı gerekçesiyle kapatılan 4 Türk ilkokuluna karşı tepkilerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 18:44
Batı Trakya Türkleri, Okul Kapatma Kararına Tepki Gösterdi

Batı Trakya Türkleri Okul Kapatma Kararına Tepki Koydu

Batı Trakyalı Türkler, bölgede düşük öğrenci sayısı bahanesiyle dört Türk azınlık ilkokulunun kapatılmasına karşı seslerini yükseltti. Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB) Başkanı Aydın Ahmet, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, azınlık okullarının kapatılmasının Lozan Antlaşması’na ters düştüğünü vurguladı.

Lozan Antlaşması’na Aykırı İhlaller

Ahmet, Yunanistan'ın azınlık eğitiminin özel durumunu hiçe sayarak, genel eğitim politikalarını azınlık okullarına zorla uyguladığını ifade etti ve şu şekilde konuştu: "Eğitimi askıya alınan okullarımız, çocuk sayısı artsa da asla tekrar açılmadı. Hacıören, Keziren ve Payamlar ile İskeçe ilinde Karaköy ilkokullarının kapatılmasıyla Batı Trakya'daki Türk azınlık ilkokulu sayısı 90'dan 86'ya düşüyor."

Ahmet, azınlık okullarının kapatılmasının Lozan Antlaşması’na aykırı olduğunu belirterek, yetkililerin bu konuda azınlık ile herhangi bir istişare yapmadığını dile getirdi.

ABTTF'den Sert Açıklama

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) ise yaptığı basın açıklamasında, "Ülkemiz, eğitim özerkliğimizi hiçe sayarak toplumumuza ait olan özerk statüdeki ilkokullarımızı öğrenci sayısının yetersizliğini bahane göstererek kapatmaya devam etmekte ve çocuklarımızın eğitim hakkını gasp etmektedir." ifadelerini kullandı.

Yunan Eğitim Bakanlığı'nın Kararı

Yunanistan Eğitim Bakanlığı, 18 Temmuz 2024 tarihli kararıyla Batı Trakya'da 4 Türk ilkokulunun kapatılacağını duyurdu. Öğrenci yetersizliği gerekçesiyle kapatılan Türk azınlık ilkokulu sayısı, 2011’den bu yana sürekli artış göstermekte ve Batı Trakya'daki azınlık okulu sayısı 86’ya indirilmektedir.

Batı Trakya genelinde 1995 yılında 231 azınlık okulu faaliyet gösteriyordu. Yunan hükümeti, son yıllarda birçok okulun kapatıldığını savunurken, Batı Trakyalı veliler ise bunun azınlık öğrencilerini Yunan devlet okullarına yönlendirme çabası olarak değerlendiriyor.

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