Batı Trakyalı Türkler Dernek Kurma Hakkı İstiyor

Batı Trakya Türk Azınlığı, dernek kurma özgürlüğünün garanti altına alınmasını talep etmektedir. Bu konuda, Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Uluslararası İlişkiler Direktörü Melek Kırmacı, Atina'da düzenlenen 'Çoklu ve Kesişimsel Eşitsizlik Biçimlerine Yaklaşımlar' konferansına katıldı.

Kadınların Güçlenmesi Gerekiyor

Kırmacı, burada yaptığı konuşmada, "Batı Trakya Türk kadınları, sosyal ve kültürel hayatta aktif rol almak için sivil toplum kuruluşları aracılığıyla güçlenmelidir," ifadelerini kullandı. Batı Trakya Türk toplumuna mensup kadınların sosyal ve kültürel gelişiminde sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çeken Kırmacı, dernek kurma özgürlüğünün teminat altına alınması gerektiğini belirtti.

AİHM Kararları ve Ayrımcılık

Kırmacı, 2001 yılında Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği'nin kuruluşu için yaptığı resmi kayıt başvurusunun, derneğin ismindeki "Türk" kelimesi nedeniyle reddedildiğine dikkat çekti. Bunun üzerine derneğin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yaptığı başvurunun ardından, mahkemenin Yunanistan’ın dernek kurma özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdiğini hatırlattı.

Sosyal Sorunlar ve Göç

Kırmacı, "AİHM kararları uygulanmadıkça benzer sorunların devam edeceğini düşünüyoruz. Bu durum, devletin Batı Trakya Türk toplumuna karşı sistematik ayrımcılığının bir yansımasıdır" şeklinde konuştu. Ayrıca, Batı Trakya’nın az gelişmişliği ve sınırlı istihdam olanakları nedeniyle bölgede göçün arttığını ve bu durumun kadınların aile yüklerini artırarak sosyal sorunlara yol açtığını kaydetti.

Nefret Söyleminin Etkileri

Kırmacı, nefret söyleminin yaygınlaşmasının bölgedeki Türk kadınlarının izolasyonunu artırdığını ifade ederek, "Bu durum, Batı Trakya Türk toplumunun karşılaştığı en büyük zorluklardan biridir" dedi.