DOLAR
40,93 -0,07%
EURO
47,75 -0,1%
ALTIN
4.401,92 -0,75%
BITCOIN
4.657.911,25 -0,3%

Batı Trakyalı Türkler: Sümela Ayini ve Türkiye'de Din Özgürlüğü

ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu, Sümela'da ayin ve Bozcaada Panagia Kilisesi örnekleriyle Türkiye'deki Ortodoksların din özgürlüğü uygulamalarını 'gıptayla izlediklerini' açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 17:05
Batı Trakyalı Türkler: Sümela Ayini ve Türkiye'de Din Özgürlüğü

Batı Trakyalı Türkler: Sümela Ayini ve Türkiye'de Din Özgürlüğü

ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu'ndan değerlendirme

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, Trabzon'daki tarihi Sümela Manastırı'nda bu yıl da ayin düzenlenecek olmasına dikkat çekerek, Türkiye'deki Ortodoks azınlığın din ve ibadet özgürlüğüne yönelik olumlu uygulamaları 'strong'gıptayla izlediklerini'/strong' ifade etti.

Habipoğlu, ABTTF'nin internet sitesinde yayımladığı açıklamada, Batı Trakya Türk Azınlığının dini özerkliğinin Yunanistan tarafından sistematik şekilde ihlal edildiğini vurguladı ve iki ülke arasındaki uygulama farkına işaret etti.

Açıklamada, Türkiye'nin farklı din ve kültürlere gösterdiği hoşgörünün altı çizilerek, 2010'dan bu yana bölgede Rum Ortodoks cemaatinin bulunmamasına rağmen Sümela Manastırı'nda ayin yapılmasına izin verildiği hatırlatıldı.

Habipoğlu ayrıca, yakın zamanda Bozcaada'daki Panagia Kilisesi'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açıldığını ve burada yıllar sonra ilk kez ayin gerçekleştirildiğini aktardı.

Son olarak Habipoğlu, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın uluslararası antlaşmalarla güvence altına alınan dini özerklik ve din özgürlüğü'nün çeşitli yasa ve hükümetin tek taraflı uygulamalarıyla yıllardır ihlal edildiğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu Mengen'de Orman Yangını: Kıyaslar'da Müdahale Sürüyor
2
Polonyalı Erasmus Öğrencisi Martyna Kaminska Adana'da Müslüman Oldu
3
İsrail: Suriye'de mühimmat patlamasında 4 asker hafif yaralandı
4
Tunceli'de Pülümür Çayı'nda 22 Yaşındaki Ali M. Boğuldu
5
Orman Yangınları Arap Ülkelerini Vurdu: Suriye, Irak, Lübnan, Cezayir
6
Malazgirt Zaferi'nde Atlı Polisler Ahlat'ta Devriye Yaptı
7
Filistin'den Netanyahu'ya Tepki: Fransa ve Avustralya Saldırısı "Haksız ve Barış Karşıtı"

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek