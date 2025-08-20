Batı Trakyalı Türkler: Sümela Ayini ve Türkiye'de Din Özgürlüğü

ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu'ndan değerlendirme

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, Trabzon'daki tarihi Sümela Manastırı'nda bu yıl da ayin düzenlenecek olmasına dikkat çekerek, Türkiye'deki Ortodoks azınlığın din ve ibadet özgürlüğüne yönelik olumlu uygulamaları 'strong'gıptayla izlediklerini'/strong' ifade etti.

Habipoğlu, ABTTF'nin internet sitesinde yayımladığı açıklamada, Batı Trakya Türk Azınlığının dini özerkliğinin Yunanistan tarafından sistematik şekilde ihlal edildiğini vurguladı ve iki ülke arasındaki uygulama farkına işaret etti.

Açıklamada, Türkiye'nin farklı din ve kültürlere gösterdiği hoşgörünün altı çizilerek, 2010'dan bu yana bölgede Rum Ortodoks cemaatinin bulunmamasına rağmen Sümela Manastırı'nda ayin yapılmasına izin verildiği hatırlatıldı.

Habipoğlu ayrıca, yakın zamanda Bozcaada'daki Panagia Kilisesi'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açıldığını ve burada yıllar sonra ilk kez ayin gerçekleştirildiğini aktardı.

Son olarak Habipoğlu, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın uluslararası antlaşmalarla güvence altına alınan dini özerklik ve din özgürlüğü'nün çeşitli yasa ve hükümetin tek taraflı uygulamalarıyla yıllardır ihlal edildiğini belirtti.