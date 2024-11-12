Batı Trakyalı Türkler, Yunanistan'dan AİHM Kararlarına Uymayı Talep Ediyor

Batı Trakyalı Türklerden Yunanistan'a AİHM Baskısı

Batı Trakyalı Türkler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) dernekleriyle ilgili kararlarının Yunanistan tarafından uygulanmasını talep ediyor. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Batı Trakya Türk toplumuna ait üç derneğin örgütlenme özgürlüğü kapsamında AİHM'de kazandıkları davaların 16 yılı aşkın süredir uygulanmadığını belirtti.

Habipoğlu, bu durumu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan Yunanistan'ın yükümlülüklerini ihlal ettiğini vurgulayarak, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne çağrıda bulundu. Yunanistan’ın hukukun üstünlüğünü göz ardı etmesine karşı ihlal prosedürü başlatılması gerektiğini ifade etti.

"Sözleşme'nin 46. maddesine göre AİHM'nin nihai kararlarının uygulanmasını denetlemekle görevli olan Bakanlar Komitesi, ülkemizin hukukun üstünlüğünü hiçe saymasına daha fazla izin vermemeli" diyen Habipoğlu, Yunanistan’ın durumu hakkında derin endişelerini dile getirdi.

İlk başvuruyu 2005'te AİHM'ye taşıyan dernekler, Meriç İli Azınlık Gençleri Derneği ve Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği ile birlikte kapatılan İskeçe Türk Birliği (İTB) olmuştu. Mahkeme, 2007 ve 2008 tarihli kararlarında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne ilişkin 11. maddesinin ihlal edildiğine hükmetmişti.

Diğer yandan, Yunan mahkemelerinin AİHM kararlarına uyum sağlamasına yönelik düzenleme, muhalefet partilerinin itirazları üzerine "Milli güvenlik söz konusu olduğunda karar uygulanmayabilir" ifadesi eklenerek, 2017'de Yunan Parlamentosu tarafından onaylandı. Bu düzenleme, Batı Trakya'daki Türk azınlık tarafından kurulan bazı derneklerin faaliyetlerine izin verilmemesi ve kapatılmasıyla ilgili tartışmaları daha da derinleştirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.