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Batı Trakyalı Türkler, Yunanistan'ın AİHM Kararlarına Uyması İçin Strazburg'da Temaslarda Bulundu

Batı Trakyalı Türkler, Yunanistan’ın AİHM kararlarına uyması için Strazburg'da önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 18:34
Batı Trakyalı Türkler, Yunanistan'ın AİHM Kararlarına Uyması İçin Strazburg'da Temaslarda Bulundu

Batı Trakyalı Türkler Strazburg’da AİHM Kararlarını Gündeme Taşıdı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), yıllardır uygulanmayan kararlarının göz ardı edilmemesi amacıyla Batı Trakyalı Türkler, Strazburg'da kritik temaslarda bulundu. Bu görüşmeler, Yunanistan’ın mahkeme kararlarına uyum sağlamasını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi.

RİTKKD ve Temasları

Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği (RİTKKD) Başkanı Hülya Emin ve derneğin hukuk danışmanı İlker Çavuşoğlu, Aralık ayında düzenlenecek Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısı öncesi, AİHM kararlarının takibi için Strazburg’a gitti. Burada, AİHM Kararları İcra Dairesi, Avrupa Uygulama Ağı (EIN) ve Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin daimi temsilcileriyle bir dizi görüşme yapıldı.

AİHM Kararlarının Uygulanması İçin Çağrı

Görüşmelerde, RİTKKD ve diğer azınlık derneklerinin AİHM tarafından verilen kararlarının Yunanistan tarafından 16 yıldır uygulanmadığına dikkat çekilerek, bu durumun Batı Trakya Türk Azınlığı üzerinde yarattığı mağduriyet dile getirildi. Meriç İli Azınlık Gençleri Derneği ile birlikte, kapatılan İskeçe Türk Birliği (İTB) de konuyu 2005 yılında AİHM'ye taşımıştı. Mahkeme, 2007 ve 2008'deki kararlarında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne dair 11. maddesinin ihlal edildiğine hükmetmişti.

Yunanistan'da Yasal Düzenlemeler ve Sorunlar

Yunan mahkemelerinin AİHM kararlarına uyum sağlaması yönündeki yasal düzenlemeye ise, muhalefet partilerinin itirazları sonrası, "Milli güvenlik söz konusu olduğunda karar uygulanmayabilir" ifadesi eklenerek, 2017 yılında Yunan parlamentosu tarafından onaylandı. Yunanistan, Batı Trakya’daki Türk azınlık tarafından kurulan bazı derneklerin faaliyetlerini, Türklerin etnik azınlık olduğu düşüncesiyle kurulduğu iddiasıyla engellemiş ve kapatmıştır.

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Batı Trakyalı Türkler, Yunanistan'ın AİHM Kararlarına Uyması İçin Strazburg'da Temaslarda Bulundu

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