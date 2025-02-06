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Batı Trakyalı Türkler Yunanistan'ın Tanıma Kaçakçılığına Tepki Gösterdi

Batı Trakyalı Türkler, Yunanistan'ın etnik kimliklerini inkar ettiğini ve hak ihlalleriyle ilgili endişelerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 15:22
Batı Trakyalı Türkler Yunanistan'ın Tanıma Kaçakçılığına Tepki Gösterdi

Batı Trakyalı Türkler Yunanistan'ın Tanıma Kaçakçılığına Tepki Gösterdi

Batı Trakyalı Türkler, Yunanistan'ın kendilerini resmi olarak tanımaktan kaçındığını ve varlıklarını görmezden geldiğini ifade etti. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından başlatılan bu konuda önemli bir rapor sunarak durumlarına dikkat çekti.

Hak İhlalleri Raporu

ABTTF, 2025 Hukukun Üstünlüğü Raporu için katkıda bulunduğu yazılı raporunda, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk toplumunun varlığını ve etnik kimliğini sistematik bir şekilde inkar ettiğini vurguladı. Ayrıca, azınlığın örgütlenme özgürlüğüne ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının 17 yıldır uygulanmadığı hatırlatıldı.

Türk Okullarının Kapatılması

Yayınlanan raporda, bölgedeki Türk okullarının sistematik bir şekilde kapatıldığı belirtildi. 2024-2025 eğitim yılında 4 Türk ilkokulunun daha kapatıldığı ve bu durumun sonucunda 2011 yılında 188 olan Türk ilkokulu sayısının 86’ya düştüğü ifade edildi. İskeçe Türk Azınlık Ortaokulu ve Lisesinin mevcut binasının yetersiz olmasına rağmen, Yunan makamlarının yeni bina taleplerini göz ardı ettiği kaydedildi.

Medya ve Nefret Söylemi

Raporda, Batı Trakya Türk toplumuna mensup milletvekilleri ve temsilcilerinin Yunan medyasında yoğun nefret söylemine maruz kaldığı vurgulandı. Yunanistan'ın, Batı Trakya Türklerinin seçtiği müftüleri tanımadığı ve bunun yerine kendi atadığı müftüleri görevlendirdiği de dikkat çekilen bir diğer husus oldu.

Sonuç olarak, Yunanistan'daki hak ihlallerine karşı Avrupa Birliği'nin somut adımlar atması gerektiği ifade edildi.

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