Batı Trakyalı Türklerden Dünya İnsan Hakları Günü Mesajları

Batı Trakya'daki Türk azınlık kurum ve kuruluşları, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü sebebiyle anlamlı mesajlar yayımladılar. Özellikle Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi, Yunanistan'ın Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığına yönelik insan hakları ihlalleri ve ayrımcı politikalarının eleştirisini öne çıkardı.

Açıklamada, yıllardır süregelen insan hakları ve azınlık hakları ihlallerine dikkat çekilerek, eğitim, din özgürlüğü ve etnik kimlik konularındaki ayrımcılığın altı çizildi. “Ne yazık ki insan hakları ihlalleri bağlamında, vatandaşı olduğumuz ülke Yunanistan'ın azınlık haklarımıza yönelik tutumları yıllardır değişmemiştir. Avrupa Birliği üyesi olarak, insan haklarına saygıyı savunduğunu sıkça dile getiren ülkemiz, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığının temel insan hakları ve azınlık haklarına yönelik sorumluluklarını yerine getirmekte yetersiz kalmakta.” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Batı Trakya Türk Azınlığı lehine verdiği kararların uygulanmaması da eleştirildi ve Yunanistan'ın yükümlülüklerini yerine getirmemesinin büyük bir insan hakları açığı olduğu vurgulandı.

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB) de azınlığın etnik kimliğinin inkarına ve eğitim sorunlarına dair açıklama yaptı. Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olmasına rağmen kimlik inkarı ve örgütlenme özgürlüğünün kısıtlandığı belirttiler.

Son olarak, Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 10 Aralık 1948'de kabul ettiği İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni hatırlatarak, 2024 yılı için belirlenen “Haklarımız, Geleceğimiz, Hemen Şimdi” teması çerçevesinde insan haklarının günlük hayattaki önemine vurgu yaptı. Mesajda, Batı Trakya Türk toplumunun temel haklarının Yunanistan'da sistematik olarak ihlal edildiği, ifade özgürlüğü hakkının reddedildiği ve Türk kimliğinin inkar edildiği ifade edildi.