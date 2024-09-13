Batı Trakyalı Türklerden Eğitim Yetkilerine Tepki

Batı Trakya'daki Türkler, eğitimdeki yetkilerinin gasbedilmesine karşı çıkarak, Yunan hükümetini eleştirdi.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 16:53
Batı Trakyalı Türklerden Eğitim Yetkilerine Tepki

Batı Trakyalı Türklerden Eğitimde Hak İhlali İtirazı

Dostluk Eşitlik Barış Partisi'nin Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Batı Trakya'daki Türk azınlık okullarının eğitim yönetiminin Yunan hükümeti tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Okul Yönetimine Müdahale

Asafoğlu, Yunan hükümetinin 2 Eylül tarihinde Gümülcine'deki Celal Bayar Azınlık Ortaokulu ve Lisesi'nde velilerce seçilen encümen heyetlerine danışmadan müdür ataması yaptığını vurguladı. Bu durumun, azınlıkların eğitim haklarına bir ihlal olduğunu belirtti.“Okullarımızda söz sahibi olmamız engellendi,” diye konuşan Asafoğlu, veliler tarafından yetkilendirilen encümen heyetlerinin tamamen yok sayıldığını ifade etti. Ayrıca, eğitimde yaşanan bu olumsuzlukların Lozan Antlaşması’na aykırı olduğunu da sözlerine ekledi.

Azınlık Okullarının Kapatılması

Asafoğlu, ayrıca son dönemde dört azınlık okulunun kapatılmasının gerekçesinin anakent eğitimindeki çocuk sayısının azlığı olduğunu belirterek, “Yetkililer, azınlık eğitiminde yeni sorunlar üretme konusunda çok becerikliler,” dedi.

Gümülcine ve İskeçe'deki Türk ortaokul ve liselerinde daha önce müdür değişiklikleri velilerin seçtiği encümen heyetlerinin onayıyla yapılırken, bu durumun şimdi değiştiğini ifade eden Asafoğlu, hükümetin Türk azınlık toplumunun eğitim üzerindeki söz hakkını gasbettiğini öne sürdü.

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