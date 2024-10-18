Batı Trakyalı Türklerden Yunanistan'a Eleştiri

Batı Trakyalı Türkler Yunanistan'ın Yunan Azınlığa Yönelik Koşulunu Eleştirdi

Batı Trakyalı Türkler, Yunanistan'ın Arnavutluk'un Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakereleri sırasında Yunan azınlığın haklarının korunması için şart koşmasına sert tepki verdi.

ABTTF Başkanı Habipoğlu'ndan Açıklama

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığı'nın haklarını ihlal ederken, Arnavutluk'taki Yunan azınlığın haklarını savunmasını çelişki olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Habipoğlu, "Ülkemizin Arnavutluk'taki Yunan azınlığının haklarına gösterdiği hassasiyeti anlıyoruz. Ancak, Batı Trakya Türk toplumunun sistematik olarak ihlal edilen hak ve özgürlükleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarının 16 yılı aşkın süredir uygulanmaması durumu anlaşılır gibi değil," dedi.

Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Gerekiyor

Yunanistan'ın AB üyesi bir ülke olarak kendi vatandaşlarına karşı sorumlulukları bulunduğunu vurgulayan Habipoğlu, "Ülke, Batı Trakya Türk Azınlığına karşı olan yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmelidir," şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Yerapetritis'in Açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ise, Arnavutluk'un AB üyelik müzakereleri çerçevesince açılan ilk fasıl kümesinin, Arnavutluk'taki Yunan azınlığın haklarını da kapsaması gerektiğini belirtmişti.