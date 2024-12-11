Batıkent Metro İstasyonu'nda Yangın: Elektrik Arızası Nedeniyle Kısa Süreli Panik

Batıkent Metro İstasyonu'nda Yangın Çıktı

Ankara'da Batıkent metro durağında meydana gelen yangın, ray hattı üzerindeki elektrik arızası sonucu başladı. Olayın ardından hemen ilgili birimlere ihbarda bulunuldu.

Olay Yerine Hızla Müdahale

Panik yaratan yangın, hızlı bir şekilde polis, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sırasında istasyonda bulunan yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi. Neyse ki yangında herhangi bir ölü veya yaralı bulunmadı.

Seferler Normalleşti

Yangın sonrası yapılan açıklamalarda, EGO Genel Müdürlüğü tarafından Batıkent, Batımerkez ve Botanik istasyonlarının hizmet veremeyeceği belirtildi. Ancak, tahliye edilen yolcuların ulaşımını sağlamak amacıyla otobüs seferleri düzenlendi. Elektrik arızasının giderilmesinin ardından metro seferleri normale döndü.

Ankara'da Batıkent metro durağındaki ray hattında çıkan yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmayan yangın kısa sürede söndürülürken, yolcular istasyondan tahliye edildi. Tahliye edilen yolcuların ulaşımlarını sağlamak amacıyla otobüs seferleri düzenlendi.

Ankara'da Batıkent metro durağındaki ray hattında çıkan yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmayan yangın kısa sürede söndürülürken, yolcular istasyondan tahliye edildi. Tahliye edilen yolcuların ulaşımlarını sağlamak amacıyla otobüs seferleri düzenlendi.