DOLAR
34,86 0%
EURO
36,6 0,28%
ALTIN
3.041,92 -0,86%
BITCOIN
3.523.396,69 -4,86%

Batıkent Metro İstasyonu'nda Yangın: Elektrik Arızası Nedeniyle Kısa Süreli Panik

Ankara'da Batıkent metro istasyonundaki yangın, elektrik arızası nedeniyle meydana geldi ve kısa sürede söndürüldü.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 19:07
Batıkent Metro İstasyonu'nda Yangın: Elektrik Arızası Nedeniyle Kısa Süreli Panik

Batıkent Metro İstasyonu'nda Yangın Çıktı

Ankara'da Batıkent metro durağında meydana gelen yangın, ray hattı üzerindeki elektrik arızası sonucu başladı. Olayın ardından hemen ilgili birimlere ihbarda bulunuldu.

Olay Yerine Hızla Müdahale

Panik yaratan yangın, hızlı bir şekilde polis, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sırasında istasyonda bulunan yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi. Neyse ki yangında herhangi bir ölü veya yaralı bulunmadı.

Seferler Normalleşti

Yangın sonrası yapılan açıklamalarda, EGO Genel Müdürlüğü tarafından Batıkent, Batımerkez ve Botanik istasyonlarının hizmet veremeyeceği belirtildi. Ancak, tahliye edilen yolcuların ulaşımını sağlamak amacıyla otobüs seferleri düzenlendi. Elektrik arızasının giderilmesinin ardından metro seferleri normale döndü.

Ankara'da Batıkent metro durağındaki ray hattında çıkan yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralanan...

Ankara'da Batıkent metro durağındaki ray hattında çıkan yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmayan yangın kısa sürede söndürülürken, yolcular istasyondan tahliye edildi. Tahliye edilen yolcuların ulaşımlarını sağlamak amacıyla otobüs seferleri düzenlendi.

Ankara'da Batıkent metro durağındaki ray hattında çıkan yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralanan...

Ankara'da Batıkent metro durağındaki ray hattında çıkan yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmayan yangın kısa sürede söndürülürken, yolcular istasyondan tahliye edildi. Tahliye edilen yolcuların ulaşımlarını sağlamak amacıyla otobüs seferleri düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin

Maltodekstrin Nedir? Faydaları ve Kullanım Alanları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batıkent Metro İstasyonu'nda Yangın: Elektrik Arızası Nedeniyle Kısa Süreli Panik
2
TİKA'dan Afganistan'daki Üniversiteye Su Kuyusu Desteği
3
Blinken'a Kongrede Gazze Protestosu: 'Soykırım Bakanı' Sloganları
4
Putin ve Mirziyoyev, Suriye ve Ukrayna Gündemini Telefonda Görüştü
5
Adalet Bakanı Tunç'tan Yargı Reformu Müjdesi: Temel Haklar Genişleyecek
6
İsrail Ordusu, Gazze'de Okul ve Binaları Hedef Aldığını Kabul Etti
7
Ukrayna, Rus Askeri Havaalanına ATACMS Füzeleriyle Saldırdı

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

Maltodekstrin Nedir? Faydaları ve Kullanım Alanları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan'da Aralık Ayına Özel Avantajlı Kredi Fırsatları

Pratik Kremalı Havuçlu Kek Tarifi: O Kahve Dükkanındakini Aratmayacak Lezzet!

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin

Asgari Ücrette 2025 İçin Büyük Zam Beklentisi: 22.000 TL - 24.000 TL Arasında Olabilir!

12 Aralık 2024: Burçlarda Tutkular Yükseliyor, İlişkilerde Dikkat!