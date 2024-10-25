DOLAR
34,27 -0,15%
EURO
37,07 0,16%
ALTIN
3.022,4 -0,41%
BITCOIN
2.289.444,82 2,08%

Batman 7. Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali Açıldı

Batman'da 7. Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali, yoğun ilgiyle başladı. Vali Canalp, ziyaretçi rekoru hedefinde.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 22:03
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 22:24
Batman 7. Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali Açıldı

Batman 7. Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali Ziyaretçilerle Buluştu

Bu yıl 7. kez gerçekleştirilen Batman Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali, kapılarını ziyaretçilere açtı. Batman Valiliği'nin destekleriyle Adalet Caddesi'nde düzenlenen bu özel etkinlik, okunan dualar ve kesilen kurdelenin ardından başladı.

Vali Canalp'tan Açıklamalar

Açılışta konuşan Vali Ekrem Canalp, fuara gösterilen ilginin her yıl arttığını vurguladı. Türkiye’de açık alanda gerçekleştirilen en büyük kitap fuarlarından biri olarak tanımlanan bu organizasyon, Batmanlıların yoğun katılımıyla dikkat çekti. Vali Canalp, sözlerine şöyle devam etti:

"Batmanlıların fuarımıza gösterdiği ilgi, öylesine büyük bir boyuta ulaştı ki; 470 bin nüfuslu bu şehirde 465 bin kişi fuarımızı ziyaret etti. Geçtiğimiz yıl Batman Petrolspor'un şampiyonluğu gibi, kültür ve kitap alanında da Batman'ı bir kez daha Türkiye'nin şampiyonu yapmalarını rica ediyorum."

Gelecek Etkinlikler

Konuşmaların ardından Vali Canalp, fuar alanında yer alan yayınevlerinin stantlarını gezerek incelemelerde bulundu. Edebiyat ve düşünce dünyasından birçok ünlü ismin konuk olacak bu etkinlik, 3 Kasım tarihine kadar açık kalacak ve katılımcıları ağırlamaya devam edecek.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Batman Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali" açıldı.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Batman Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali" açıldı.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Batman Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali" açıldı.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Batman Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali" açıldı.

İLGİLİ HABERLER

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Brezilya, Ekvador ve Peru'dan TUSAŞ'a Terör Saldırısına Kınama
2
Ali Babacan, TUSAŞ'taki Terör Saldırısında Şehit Olan Güvenlik Görevlisi Ailesini Ziyaret Etti
3
Konya'da Eğitimci Çiftten Korkunç Olay
4
AFAD ve Ahbap Derneği'nin Deprem Konutları İçin Kura Çekimi Yapıldı
5
MEB 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmen Alım Kılavuzunu Yayınladı
6
TBMM Başkanı Cüneyt Yüksel'den Türk askerinin Lübnan'daki Görev Süresine Değerlendirme
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Para Vurgusu

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu