Batman 7. Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali Açıldı

Batman 7. Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali Ziyaretçilerle Buluştu

Bu yıl 7. kez gerçekleştirilen Batman Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali, kapılarını ziyaretçilere açtı. Batman Valiliği'nin destekleriyle Adalet Caddesi'nde düzenlenen bu özel etkinlik, okunan dualar ve kesilen kurdelenin ardından başladı.

Vali Canalp'tan Açıklamalar

Açılışta konuşan Vali Ekrem Canalp, fuara gösterilen ilginin her yıl arttığını vurguladı. Türkiye’de açık alanda gerçekleştirilen en büyük kitap fuarlarından biri olarak tanımlanan bu organizasyon, Batmanlıların yoğun katılımıyla dikkat çekti. Vali Canalp, sözlerine şöyle devam etti:

"Batmanlıların fuarımıza gösterdiği ilgi, öylesine büyük bir boyuta ulaştı ki; 470 bin nüfuslu bu şehirde 465 bin kişi fuarımızı ziyaret etti. Geçtiğimiz yıl Batman Petrolspor'un şampiyonluğu gibi, kültür ve kitap alanında da Batman'ı bir kez daha Türkiye'nin şampiyonu yapmalarını rica ediyorum."

Gelecek Etkinlikler

Konuşmaların ardından Vali Canalp, fuar alanında yer alan yayınevlerinin stantlarını gezerek incelemelerde bulundu. Edebiyat ve düşünce dünyasından birçok ünlü ismin konuk olacak bu etkinlik, 3 Kasım tarihine kadar açık kalacak ve katılımcıları ağırlamaya devam edecek.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Batman Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali" açıldı.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Batman Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali" açıldı.