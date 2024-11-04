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Batman Belediyesi Önünde Polisle Çatışma: 9 Kişi Gözaltına Alındı

Batman Belediyesi'nde görevden alma sonrası yaşanan gerginlikte 9 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 15:08
Batman Belediyesi Önünde Polisle Çatışma: 9 Kişi Gözaltına Alındı

Batman Belediyesi'ndeki Gözaltılar

Batman Belediyesi'ne yönelik İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen görevlendirme sonrası gerginlik yaşandı. Belediye binasına girmeye çalışan bir grup, güvenlik önlemi alan polis ekiplerine mukavemette bulundu.

Olayın Seyri

Belediyede yapılan görevlendirme sonrası toplanan bir grup, aralarında görevden alınan Belediye Başkanı Gülistan Sönük de dahil olmak üzere, belediye binasının önünde bir araya geldi. Burada, güvenlikçilerin uyarıları doğrultusunda, binaya girmeye çalıştılar.

Polisin müdahale etmesi sonrasında, 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan bireylerin işlemleri, emniyette devam etmekte.

Olay, bölgedeki güvenlik önlemlerinin arttığı bir dönemde gerçekleşti.

Batman Belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından belediye binasına girmeye çalışan ve...

Batman Belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından belediye binasına girmeye çalışan ve güvenlik önlemi alan polis ekiplerine mukavemette bulunan 9 kişi gözaltına alındı.

Batman Belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından belediye binasına girmeye çalışan ve...

Batman Belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından belediye binasına girmeye çalışan ve güvenlik önlemi alan polis ekiplerine mukavemette bulunan 9 kişi gözaltına alındı.

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