Batman-Bismil kara yolu sulama kanalındaki su ve çamur nedeniyle kapandı

Batman'da hasar gören sulama kanalından akan su ve çamur nedeniyle Batman-Bismil kara yolu ulaşıma kapandı; DSİ ve Karayolları onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 15:13
DSİ ve Karayolları ekipleri onarım çalışmasını sürdürüyor

Batman'da yol çalışması sırasında hasar gören sulama kanalından akan su ve çamur nedeniyle Batman-Bismil kara yolu ulaşıma kapandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yol çalışmaları sırasında heyelan tehlikesi görülmesi üzerine 9 Ağustos tarihinde kanaldan akan sulama suyunun kesildiği bildirildi.

Açıklamada, Yeniköy köyü mevkiinde Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü'nün yol çalışmaları sırasında yamaç kayması sonucu heyelan meydana geldiği belirtildi. Heyelan alanında biriken suyun, vatandaşların üst kotlardaki tarlalarını sulamak için kuyulardan ve Batman Çayı'ndan kendi imkanlarıyla aldıkları sulama suyundan kanala dönen tahliye suları olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, heyelan gerçekleşen mevkide mısır sulaması sona erdiği için sulamanın etkilenmediği; pamuk içinse Batman Sağ Sahil Sulaması'ndan Batman Silvan Sulaması'na su verilmesine geçen hafta başlanmış olup çiftçilerin mağduriyet yaşamalarının önüne geçildiği kaydedildi.

Bölgede Karayolları ve DSİ ekiplerince onarım çalışmalarının sürdüğü, jandarma denetiminde kapatılan Batman-Bismil kara yolunun kısa sürede ulaşıma açılacağının bildirildiği ifade edildi.

Batman'da yol çalışması sırasında hasar gören sulama kanalından akan su ve çamur nedeniyle Batman-Bismil kara yolu ulaşıma kapandı.

