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Batman'da 10 Gün Boyunca Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasaklandı

Batman Valiliği, il genelinde tüm eylem ve etkinlikleri 10 gün süreyle yasakladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 18:54
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 18:54
Batman'da 10 Gün Boyunca Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasaklandı

Batman'da Eylemlere Yasak

Batman Valiliği, il genelinde açık ve kapalı alanlardaki tüm eylem ve etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığını açıkladı. 15-24 Kasım tarihleri arasında uygulanacak bu yasak, sadece Valilik ve kaymakamlıkların uygun gördüğü etkinlikleri kapsamıyor.

Yasakların Nedeni

Açıklamada, il sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin sağlanması, milli birlik ve beraberlik unsurlarının zedelenmesini önlemek amacıyla bu karar alınmıştır. Valilik, provokatif eylemler ve potansiyel toplumsal olayların engellenmesi için çeşitli tedbirlerin alındığını belirtti.

Uygulama Detayları

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddelerine dayanarak, bu yasak, 15 Kasım 2024 günü saat 00.01'den itibaren geçerli olacak ve 24 Kasım 2024 günü saat 23.59'a kadar sürecektir. Yasak kapsamında, il ve ilçe sınırları içerisinde bireysel veya toplu hareketler, araç giriş ve çıkışları da yasaklanmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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