DOLAR
35,77 -0,1%
EURO
37,28 0,11%
ALTIN
3.178,42 -0,1%
BITCOIN
3.669.803,25 -1,18%

Batman'da 11 Kilo 200 Gram Skunk Ele Geçirildi: 4 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da durdurulan otomobilde 11 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 10:35
Batman'da 11 Kilo 200 Gram Skunk Ele Geçirildi: 4 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da Skunk Operasyonu

Batman'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, durdurulan bir otomobilde 11 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Olay, şüphe üzerine otomobilin durdurulmasıyla başladı.

Detaylı Arama Sonucu Uyuşturucu Bulundu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent girişinde durdurulan otomobilde yapılan aramalarda, siyah torbalar içerisinde 11 kilo 200 gram skunk bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler, yetkilileri alarma geçirdi.

Şüpheliler Tutuklandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılık devam ediyor.

Batman'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde 11 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, gözaltına...

Batman'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde 11 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş'ta Aileler, DEM Parti Önünde Evlat Nöbetini Sürdürüyor
2
Lübnan Ordusu, Hizbullah'ın Tünel Kontrolünü Devraldı
3
Beyt Hanun'daki Yıkım: İsrail Saldırıları Sonrası Havadan Görüntüler
4
Kartalkaya Otel Yangını: Denetim Firması Yetkilisi Adliyeye Sevk Edildi
5
Samsun'da Hurda Araç Ruhsatı Hırsızlığı: 2 Zanlı Yakalandı
6
Erzurum'da Tilkiye Kötü Muameleye Ceza: İşlem Başlatıldı
7
Samsun'da İzinsiz Kazı Yapan Üç Zanlı Suçüstü Yakalandı

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi