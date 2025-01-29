Batman'da 11 Kilo 200 Gram Skunk Ele Geçirildi: 4 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da Skunk Operasyonu

Batman'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, durdurulan bir otomobilde 11 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Olay, şüphe üzerine otomobilin durdurulmasıyla başladı.

Detaylı Arama Sonucu Uyuşturucu Bulundu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent girişinde durdurulan otomobilde yapılan aramalarda, siyah torbalar içerisinde 11 kilo 200 gram skunk bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler, yetkilileri alarma geçirdi.

Şüpheliler Tutuklandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılık devam ediyor.

Batman'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde 11 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.