Batman'da 152 Ton Mercimek Tohumu Çiftçilere Dağıtıldı

TAKE Projesi ile 210 çiftçiye yüzde 75 hibe

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında Batman'da 210 çiftçiye yüzde 75 hibeyle 152 ton mercimek tohumu dağıtıldı. Tören, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirildi.

Vali Ekrem Canalp, törende yaptığı konuşmada projenin kente ve çiftçilere hayırlı olmasını diledi. Canalp, Batman'da yılda 34 bin ton mercimek üretildiğini, depolama kapasitesinin ise 4 bin ton olduğunu aktardı.

Depolanamayan ürünlerin başka illere gönderildiğini belirten Canalp, kente bir lojistik kent kurulması durumunda üretimin burada depolanacağına dikkat çekti ve şunları söyledi: "Ürettiğimiz 33 bin tonun 33 bin tonunu da lojistik kentte depolayacağız. Lojistik kentin hemen bitişiğinde kurulacak Gıda İhtisas OSB'deki fabrikalarda gerekli paketleme işlemlerini yapacağız. Türkiye'nin her yerine buradan üretmiş olduğumuz ürünleri, bütün katma değeri Batman'ı, Batmanlıları zengin edecek şekilde burada bırakacağız."

İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Tuncer ise, kentte TAKE projesi kapsamında yüzde 75 hibeyle mercimek tohumu dağıtımlarının 2020 yılından bu yana devam ettiğini belirtti. Tuncer, son 5 yılda yaklaşık 26 milyon lira bütçe ile 71 bin dekar alanda 2 bin 512 çiftçinin projeden faydalandığını söyledi.

Tuncer, "Bu yıl proje kapsamında 210 çiftçimize 152 ton mercimek tohumu dağıtımı yapacağız. Projemizin bütçesi 10 milyon liradir. İlimizde sadece bir adet mercimek paketleme tesisi mevcut olup bu konuyla ilgili de ilerleyen dönemlerde yatırımcılarımızdan daha fazla proje uygulamalarını isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından çiftçilere mercimek tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında Batman'da 210 çiftçiye 152 ton yüzde 75 hibeli mercimek tohumu dağıtıldı.