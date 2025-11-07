Batman'da 17 yaşındaki çocuğa araç çarptı

Diyarbakır Caddesi Öğretmen Evi karşısında kaza — saat 13.10

Batman'da bugün saat 13.10 sıralarında, Diyarbakır Caddesi Öğretmen Evi karşısında meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen 17 yaşındaki bir çocuğa bir otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından alınarak özel bir araçla hastaneye götürüldü. Yaralı çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

