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Batman'da 18 Yaşındaki Genç Katledildi: 1 Zanlı Tutuklandı

Batman'da 18 yaşındaki genç İbrahim Halil E.'nin öldürülmesiyle ilgili bir zanlı tutuklandı, üç şüpheli ise serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 15:43
Batman'da 18 Yaşındaki Genç Katledildi: 1 Zanlı Tutuklandı

Batman'da, 18 yaşındaki İbrahim Halil E.'nin öldürülmesine dair yürütülen soruşturmada bir zanlı tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, 27 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşen olayla ilgili olarak dört şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan işlemlerin ardından, adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanırken, diğer üç şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Meydan Mahallesi Raman Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim Halil E. ile bir grup arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında başından vurulan genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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