Batman'da 21 Kilogram Kubar Esrar Ele Geçirildi

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Kilogram Kubar Esrar Ele Geçirildi

Batman'ın Kozluk ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 21 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Operasyon öncesinde tespit edilen adrese düzenlenen baskında, büyük miktarda uyuşturucu madde yakalandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.