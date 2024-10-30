Batman'da Aile Dramı: Eş ve Çocuk Cinayeti, İntihar

Batman'da Trajik Bir Olay

Batman'ın Tilmerç Mahallesi'nde yaşanan üzücü bir olay, pek çok insanı derinden sarstı. 32 yaşındaki Nesim Adım, ailesine yönelik korkunç bir eylemde bulundu.

Olayın Gelişimi

Nesim Adım'ın, alışverişe gitmemesi ve telefonlarına yanıt vermemesi üzerine, arkadaşları endişelenerek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Cansız Bedeni Bulundu

Ekipler, evin camını kırarak içeri girdiğinde, Nesim Adım, eşi Tuba ve 11 yaşındaki oğulları Ali Ensar Adım'ın cansız bedenleriyle karşılaştılar.

İlk Bulgular

Yapılan ön incelemede, Nesim Adım'ın, önce ailesini öldürdüğü ve ardından aynı silahla intihar ettiği tespit edildi. Olay yerindeki koşullar, durumun ağırlığını gözler önüne seriyor.

Otopsi Süreci

Aile üyelerinin cenazeleri, detaylı bir otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay, bölgede büyük bir üzüntü yarattı.