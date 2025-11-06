Batman’da Asayişte Düşüş: Vali Canalp 2025’te %10 Azalma ve %99 Aydınlatma Verdi

Batman’da Asayişte İyileşme: Vali Canalp Verileri Paylaştı

Valilikte düzenlenen değerlendirme toplantısının öne çıkanları

Batman Valisi Ekrem Canalp, valilikte düzenlenen asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısında 2025 yılı verilerini açıkladı. Canalp, "2025 yılının ilk 10 ayında asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10’luk bir azalma meydana gelmiş ve olayların yüzde 99’u aydınlatılmıştır" dedi.

Vali Canalp, 2024 yılı ekim ayına kıyasla 2025 yılı ekim ayında Batman’da asayiş olaylarında yüzde 14’lük bir azalma kaydedildiğini belirtti. Buna göre asayiş olayları bin 79’dan 933’e düştü ve "meydana gelen 933 olayın yüzde 98’i aydınlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Türkiye geneliyle ilgili değerlendirmede Canalp, "Polis bölgesi olarak baktığımızda, Türkiye genelinde nüfusa oranla en az asayiş olayının meydana geldiği ilk il Batman’dır. Huzurun kenti Batman’ı hep birlikte inşa ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Kişilere karşı işlenen suçlarda da önemli düşüşler yaşandığını aktaran Canalp, bu suç kategorisinde yüzde 19’luk azalma olduğunu ve olayların yüzde 99,6’sının aydınlatıldığını bildirdi. Bu kapsamdaki 10 önemli suçtan örnekler; kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozma gibi fiillerdir. 2024 yılı ekim ayında bu kategoride 318 olay meydana gelirken, 2025 ekim ayında 257 olay gerçekleşti.

2024 yılının ilk 10 ayında 2 bin 814 olay bildirildi; 2025 yılının ilk 10 ayında bu sayı 2 bin 456 oldu ve burada da yüzde 13’lük bir düşüş sağlandı. 10 aylık dönemde aydınlatma oranı yüzde 99,8 olarak verildi. Son 1 yıllık dönemde ise olay sayısı 3 bin 296’dan 2 bin 966’ya düşmüş ve aydınlatma oranı yüzde 99 seviyesine ulaşmıştır.

Yakalamalarla ilgili bilgilerde Canalp, "2025 yılı ekim ayında hakkında mahkemelerce aranması olan 913 şahıs, ilk 10 aylık dönemde 6 bin 698 şahıs ve son 1 yıllık dönemde de 7 bin 634 şahıs yakalanarak adli mercilere intikal ettirilmiştir" dedi. Son 3 yıllık dönemde ise 17 bin 660 şahıs yakalanıp cezaevlerine veya adli mercilere teslim edildi.

Narkotik mücadele verilerine de değinen Canalp, kanalizasyon sistemlerinden alınan test sonuçlarının en somut veri olduğunu belirterek, "esrar, metamfetamin, ecstasy ve eroin gibi uyuşturucular söz konusu olduğunda yüzde 50’nin üzerinde net düşüş sağlanmıştır. Bu, narkotikle mücadelemizin başarısına dair objektif göstergelerden biridir" ifadelerini kullandı.

2024 yılı ekim ayında narkotik alanda işlem yapılan olay sayısının 261 olduğunu; 2025 ekim ayında ise bu rakamın 279 olaya yükseldiğini belirten Canalp, adli işlem yapılan kişi sayısını 287 ve tutuklu sayısını 17 olarak açıkladı.

Ekim ayı operasyonlarında ele geçirilenler arasında 20 kilo 969 gram skunk, 2 kilo 761 gram bonzai, 309 gram esrar, 73 gram metamfetamin, 23-32 gram eroin, 2 bin 338 adet sentetik ecza uyuşturucu bulunmakta; toplamda 24 kilo 144 gram uyuşturucu madde ve 2 bin 338 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Son bir yıllık dönem içinde ise ele geçirilen uyuşturucu miktarları şöyle: 350 kilo skunk, 100 kilo esrar, 45 kilo metamfetamin, 6 kilo bonzai, 3 kilo eroin, 507 gram kokain — toplamda 506 kilo uyuşturucu madde.

Vali Canalp’in verdiği veriler, Batman’da güvenlik ve narkotikle mücadelede kayda değer gelişmeler olduğunu gösteriyor; açıklamalar güvenlik politikalarının ve operasyonların etkisini ortaya koyuyor.

VALİLİKTE DÜZENLENEN ASAYİŞ VE GÜVENLİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISINDA KONUŞAN VALİ CANALP, 2024 YILI EKİM AYINA KIYASLA 2025 YILI EKİM AYINDA BATMAN'DA ASAYİŞ OLAYLARINDA YÜZDE 14'LÜK BİR AZALMA KAYDEDİLDİĞİNİ BELİRTTİ.