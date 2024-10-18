Batman'da Baraj Gölü'nde Balık Ölümleri İnceleniyor

Batman'da Balık Ölümleri Üzerine Yeni Gelişmeler

Batman'daki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde meydana gelen balık ölümleri ile ilgili yeni numuneler alındı. Elazığ'dan gelen uzman ekip, bölgede kapsamlı incelemelerde bulundu.

Olayın Arka Planı

Valilik, 20 Eylül'de baraj gölünde toplu balık ölümleri ihbarı üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiğini bildirdi. Aynı gün, olay yerinde inceleme başlatıldı.

Numune Analiz Süreci

Yapılan ilk çalışmalar neticesinde, farklı tarihlerde iki kez su ve balıklardan numune alındı. Bu numuneler, Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü ve Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'ne analiz için gönderildi. Gönderilen örneklerde toksikolojik ve kimyasal analizler gerçekleştirildi ve sonuçların olumlu olduğu ifade edildi.

Uzman Ekip İncelemeleri Devam Ediyor

Balık ölümlerinin nedenini tespit etmek amacıyla Elazığ'dan uzman talep edildi. Elazığ'dan gelen dört kişilik ekip, baraj gölünden yeni numuneler aldı ve detaylı incelemelerde bulundu. İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Dr. Reşat Çiftçi ve Su Ürünleri Birim Sorumlusu Mehmet Demir uzman ekibe eşlik ederek alanda gerekli çalışmaları gerçekleştirdi. Özellikle balıklarda bir hastalık olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.