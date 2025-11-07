Batman'da Bıçaklı Kavga: 17 Yaşındaki Y.Ç. Yaralandı

Olay Detayları

Batman'ın Seyitler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre 17 yaşındaki Y.Ç. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı saldırıya dönüştü.

Şüpheli, Y.Ç.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Soruşturma

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Y.Ç., ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

