Batman'da Bıçaklı Saldırı: Genç Ağır Yaralandı

Batman'da Genç Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Batman'ın İluh Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı saldırıda 20 yaşındaki Bilal E. ağır yaralandı. Olay, akşam saatlerinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından gerçekleştirildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç erkek hastayı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Genç hastanede tedavi altına alındı.

Olay sonrası saldırganlar kaçarken, polis ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.