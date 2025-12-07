Batman’da Börekçide Yangın: Tüplerin Patlamaması Facia Önledi

Batman’da börekçide yangın: Tüplerin patlamaması faciayı önledi

Turgut Özal Bulvarı’nda sabaha karşı çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Batman’da Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir börekçi dükkanında sabaha karşı yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede büyüse de, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler binaya ve çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. İş yerinde büyük maddi hasar meydana gelirken, içeride bulunan tüplerin patlamaması muhtemel bir faciayı önledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yangının çıkış nedeni yetkililerce araştırılıyor.

