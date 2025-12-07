Batman'da Cinnet: Balkondan Ev Eşyaları Aşağıya Atıldı

Batman merkez GAP Mahallesi'nde bir kişi balkondan ev eşyalarını attı; olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Şahsı ekipler yaklaşık bir saat ikna edip, tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 12:26
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Batman merkez GAP Mahallesinde bir apartmanın balkonuna çıkan bir kişi, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında bağırarak evde bulunan eşyaları aşağı attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, şahsı ikna etmek için yaklaşık bir saat boyunca yoğun çaba gösterdi.

Yapılan ikna çalışmaları sonucunda şahıs güvenli şekilde balkondan indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk kontrolü olay yerinde yapılan şahıs daha sonra tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

