Batman'da Cinnet: Balkondan Ev Eşyaları Aşağıya Atıldı

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Batman merkez GAP Mahallesinde bir apartmanın balkonuna çıkan bir kişi, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında bağırarak evde bulunan eşyaları aşağı attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, şahsı ikna etmek için yaklaşık bir saat boyunca yoğun çaba gösterdi.

Yapılan ikna çalışmaları sonucunda şahıs güvenli şekilde balkondan indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk kontrolü olay yerinde yapılan şahıs daha sonra tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

