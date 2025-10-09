Batman'da çölyaklı 15 çocuğa glütensiz doğum günü kutlaması

Batman'da Glütensiz Kafe'de çölyak hastası 15 çocuk için glütensiz pasta, oyun ve hediyelerle doğum günü kutlaması düzenlendi; belediye etkinliği geleneksel hale getirecek.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 13:03
Batman'da çölyaklı 15 çocuğa glütensiz doğum günü kutlaması

Batman'da çölyaklı 15 çocuğa glütensiz doğum günü kutlaması

Batman Belediyesi tarafından Glütensiz Kafe'de düzenlenen etkinlikte, 15 çocuk için glütensiz pasta kesildi ve kutlama yapıldı.

Etkinlik ve katılımcılar

Ailelerin de katıldığı kutlamada çocuklara hediyeler verildi ve çeşitli oyunlar oynandı. Etkinlik, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp himayelerinde gerçekleştirildi.

Belediye açıklaması

Belediye Sosyal İşler Müdürü Hürriyet Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada etkinliği geleneksel hale getirdiklerini belirtti. Bozkurt şu ifadeleri kullandı: 'Kardeşlerimizi burada ağırladık, erişilemez dedikleri ürünlere erişilebilirliği sağladık. Bundan sonraki süreçlerde de devam edecek. Her ay, o ayda doğan çocuklarımızı burada ağırlayacağız.'

Glütensiz Kafe'nin ürün çeşitliliği

Bozkurt, kafenin üretim çeşitliliğine de değinerek, başlangıçta 11 çeşitle üretime başladıklarını, şu an ise 26 çeşit ürünle hizmet verdiklerini kaydetti.

Batman'da çölyak hastası 15 çocuk için doğum günü etkinliği düzenlendi. Batman Belediyesi...

Batman'da çölyak hastası 15 çocuk için doğum günü etkinliği düzenlendi. Batman Belediyesi tarafından Glütensiz Kafe'de organize edilen etkinlikte, çocuklar için glütensiz pasta kesildi. Ailelerin de katıldığı kutlamada, çocuklara hediyeler verildi ve çeşitli oyunlar oynandı.

Batman'da çölyak hastası 15 çocuk için doğum günü etkinliği düzenlendi. Batman Belediyesi...

İLGİLİ HABERLER

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars'ta 6 Yaşındaki Muhammet'in Maganda Kurşunuyla Ölümü: 5 Sanığın Yargılanmasına Devam
2
Bakan Göktaş: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Sivil Toplumla İşbirliği Güçlendiriliyor
3
AFAD ve Türk Kızılay, Gazze'ye 100 Bin Ton Üzeri İnsani Yardımı Değerlendirdi
4
Vedat Işıkhan: Üçlü Danışma Kurulu'nda Sendikal Haklar ve Dijital Dönüşüm Vurgusu
5
Denizli'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Anne ve Kızı Öldü
6
CHP Lideri Özgür Özel: Gazze Ateşkesi ve Madrid‑Brüksel Temasları
7
Polonya, Zapad-2025'e Karşı Doğu Sınırına Yaklaşık 40 Bin Asker Konuşlandıracak

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında