Batman'da çölyaklı 15 çocuğa glütensiz doğum günü kutlaması

Batman Belediyesi tarafından Glütensiz Kafe'de düzenlenen etkinlikte, 15 çocuk için glütensiz pasta kesildi ve kutlama yapıldı.

Etkinlik ve katılımcılar

Ailelerin de katıldığı kutlamada çocuklara hediyeler verildi ve çeşitli oyunlar oynandı. Etkinlik, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp himayelerinde gerçekleştirildi.

Belediye açıklaması

Belediye Sosyal İşler Müdürü Hürriyet Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada etkinliği geleneksel hale getirdiklerini belirtti. Bozkurt şu ifadeleri kullandı: 'Kardeşlerimizi burada ağırladık, erişilemez dedikleri ürünlere erişilebilirliği sağladık. Bundan sonraki süreçlerde de devam edecek. Her ay, o ayda doğan çocuklarımızı burada ağırlayacağız.'

Glütensiz Kafe'nin ürün çeşitliliği

Bozkurt, kafenin üretim çeşitliliğine de değinerek, başlangıçta 11 çeşitle üretime başladıklarını, şu an ise 26 çeşit ürünle hizmet verdiklerini kaydetti.

