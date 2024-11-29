Batman'da Dereye Düşen Otomobilde Sürücü Hayatını Kaybetti

Batman'ın Petrolkent Mahallesi'nde yaşanan üzücü bir kaza sonucunda, Selçuk Özalp (40) yönetimindeki 72 ABY 650 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak İluh Deresi'ne düştü.

Kaza sonrası çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücü Özalp'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Özalp'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Batman'da dereye düşen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.