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Batman'da Dereye Düşen Otomobilde Sürücü Hayatını Kaybetti

Batman'da kontrolden çıkan otomobilin dereye düşmesi sonucu 40 yaşındaki sürücü Selçuk Özalp hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 16:21
Batman'da Dereye Düşen Otomobilde Sürücü Hayatını Kaybetti

Batman'da Dereye Düşen Otomobilde Sürücü Hayatını Kaybetti

Batman'ın Petrolkent Mahallesi'nde yaşanan üzücü bir kaza sonucunda, Selçuk Özalp (40) yönetimindeki 72 ABY 650 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak İluh Deresi'ne düştü.

Kaza sonrası çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücü Özalp'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Özalp'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Batman'da dereye düşen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

Batman'da dereye düşen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

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