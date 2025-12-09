DOLAR
Batman'da Dicle Nehri 'Sis Denizi'ne Büründü

Batman'da Dicle Nehri'nin Batıraman havzasında aniden çöken yoğun sis, nehir hattını ve yamaçları kaplayarak 'sis denizi' etkisi yarattı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 11:13
Batman'da Dicle Nehri 'Sis Denizi'ne Büründü

Batman'da Dicle Nehri 'Sis Denizi'ne Büründü

Geceyi masalsı bir atmosfere dönüştüren yoğun sis

Batman'da Dicle Nehri'nin Batıraman havzasında gece saatlerinde aniden çöken yoğun sis, bölgeyi kısa sürede masalsı bir görünüme bürüdü.

Saniyeler içinde nehrin üzerini kaplayan sis, Dicle'yi adeta beyaz bir 'sis denizi'ne dönüştürdü. Dağların arasına dolan sis tabakası vadinin tamamını sararak eşsiz bir görsel şölen oluşturdu.

Yer yer hareket eden sis kütlesi, hem nehir hattında hem de yamaçlarda kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Doğayla iç içe olan Batıraman havzası, bu nadir oluşumla geceye büyüleyici bir atmosfer kazandırdı.

