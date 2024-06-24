Batman’da düzenlenen operasyonda 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

BATMAN’DA KRİTİK OPERASYON

Bakan Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı’nın sevk ve idaresinde, Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen istihbari çalışmalar sonucunda, Gercüş kırsalında "Bozdoğan-45" operasyonunun yapıldığını belirtti.



HAVADAN VE KARADAN BÜYÜK DESTEK



Operasyonun Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ve J-SİHA’ların desteğiyle yürütüldüğünü aktaran Yerlikaya, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla teröristlerle sıcak temas sağlandığını bildirdi. Çatışmada, teröristlerin silahlarıyla birlikte etkisizleştirildiği kaydedildi.



TERÖRİSTLERİN SUÇ DOSYASI KABARIK



Etkisiz hale getirilen Beritan Amara kod adlı Sultan Dağ ve Zeynep Cudi kod adlı Zeynep Nibat’ın, toplamda 6 güvenlik görevlisinin şehit edildiği ve 19'unun yaralandığı 9 farklı terör eylemine katıldıkları tespit edildi. Bu eylemler arasında, 29 Şubat 2016’da Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda EYP’li saldırı sonucu 5 ve 7 Kasım 2016’da Şırnak ili merkez ilçesinde düzenlenen operasyonda silahlı saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi gibi olaylar bulunuyor.



Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığı, jandarma ve güvenlik korucularını tebrik etti ve “Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz sürecek” dedi. Bu operasyonların terörle mücadeledeki kararlılığı bir kez daha gösterdiğini vurguladı.