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Batman'da Emekli Öğretmen Hat Sanatını Yaşatıyor

Emekli öğretmen Hilmi Beyca, Batman'da açtığı atölyede hat sanatını genç nesillere aktarmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 15:48
Batman'da Emekli Öğretmen Hat Sanatını Yaşatıyor

Batman'da Hat Sanatının Geleceği

Batman'da yaşayan 69 yaşındaki emekli öğretmen Hilmi Beyca, İstanbul'da aldığı hat eğitimini geleceğe taşımak için kolları sıvadı. 2016 yılında emekli olduktan sonra memleketi Batman'a yerleşen Beyca, açtığı atölyede bu sanatı öğrenmek isteyenlere kapılarını açtı.

Hat Sanatına Derin Bir Bağ

Hilmi Beyca, hat sanatına olan tutkusunun temelini 1990'lı yıllarda Hattat Hasan Çelebi'den aldığı eğitimle başladığını belirtiyor. Eğitimine Hattat Kamil Nazik ile devam eden Beyca, şu an eser verme aşamasında olduğunu ifade etti.

Beyca, ücra bir bölgede hat sanatı ile ilgili herhangi bir aktivitenin olmadığını fark ettiğini ve bu nedenle atölye açmaya karar verdiğini vurguladı.

İslami Sanatın Temeli

Beyca'ya göre hat sanatı, İslam medeniyetinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Hat sanatı, çizginin uyum ve kurallar içinde işlendiği bir sanat formu olarak yalnızca estetik değil, aynı zamanda tarihî bir derinlik taşıyor.

Hat, aynı zamanda tezhip, minyatür ve ebru gibi diğer İslami sanatların da temelini oluşturuyor. Kullanılan mürekkep, kimyasal mürekkeplerden çok daha dayanıklıdır ve geçmişten günümüze ulaşan elyazması eserlerin ömrünü uzatmaktadır. Kağıt ise özel bir işlemle hat sanatına uygun hale getirilmektedir.

Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Beyca, atölyesinde hat sanatı meraklılarına ücretsiz eğitim vermeyi de planlıyor. 'Sanat insanın özünde var olmalıdır,' diyen Beyca, gençlerin bu sanata olan ilgisini artırmayı hedefliyor.

Batman'da yaşayan emekli öğretmen Hilmi Beyca, İstanbul'da aldığı hat eğitimini gelecek nesillere...

Batman'da yaşayan emekli öğretmen Hilmi Beyca, İstanbul'da aldığı hat eğitimini gelecek nesillere aktarmak istiyor.

Batman'da yaşayan emekli öğretmen Hilmi Beyca, İstanbul'da aldığı hat eğitimini gelecek nesillere...

Batman'da yaşayan emekli öğretmen Hilmi Beyca, İstanbul'da aldığı hat eğitimini gelecek nesillere aktarmak istiyor.

Batman'da yaşayan emekli öğretmen Hilmi Beyca, İstanbul'da aldığı hat eğitimini gelecek nesillere...

Batman'da yaşayan emekli öğretmen Hilmi Beyca, İstanbul'da aldığı hat eğitimini gelecek nesillere aktarmak istiyor.

Batman'da yaşayan emekli öğretmen Hilmi Beyca, İstanbul'da aldığı hat eğitimini gelecek nesillere...

Batman'da yaşayan emekli öğretmen Hilmi Beyca, İstanbul'da aldığı hat eğitimini gelecek nesillere aktarmak istiyor.

Batman'da yaşayan emekli öğretmen Hilmi Beyca, İstanbul'da aldığı hat eğitimini gelecek nesillere...

Batman'da yaşayan emekli öğretmen Hilmi Beyca, İstanbul'da aldığı hat eğitimini gelecek nesillere aktarmak istiyor.

Batman'da yaşayan emekli öğretmen Hilmi Beyca, İstanbul'da aldığı hat eğitimini gelecek nesillere...

Batman'da yaşayan emekli öğretmen Hilmi Beyca, İstanbul'da aldığı hat eğitimini gelecek nesillere aktarmak istiyor.

Batman'da yaşayan emekli öğretmen Hilmi Beyca, İstanbul'da aldığı hat eğitimini gelecek nesillere...

Batman'da yaşayan emekli öğretmen Hilmi Beyca, İstanbul'da aldığı hat eğitimini gelecek nesillere aktarmak istiyor.

Batman'da yaşayan emekli öğretmen Hilmi Beyca, İstanbul'da aldığı hat eğitimini gelecek nesillere...

Batman'da yaşayan emekli öğretmen Hilmi Beyca, İstanbul'da aldığı hat eğitimini gelecek nesillere aktarmak istiyor.

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