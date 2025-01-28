Batman'da Eski Çiftin Bıçaklı Kavgasında 1 Ölü, 1 Yaralı

Batman'da yaşanan trajik bir olayda, eski bir çift arasında çıkan bıçaklı kavga sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Olay, Belde Mahallesi'nde dün akşam gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, 40 yaşındaki E.A., 3 yıl önce ayrıldığı dini nikahlı eşi 32 yaşındaki E.Ç.'nin evine gitti. İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, hızla bıçaklı bir kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında E.A., göğsünden, E.Ç. ise boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, E.A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan E.Ç. ise Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.