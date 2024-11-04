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Batman'da Eylem ve Etkinliklere 10 Günlük Yasak Getirildi

Batman Valiliği, eylem ve etkinliklerin 10 gün boyunca yasaklandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 10:47
Batman'da Eylem ve Etkinliklere 10 Günlük Yasak Getirildi

Batman'da Etkinlikler 10 Gün Süreyle Yasaklandı

Batman Valiliği, il genelinde açık alanlarda düzenlenecek olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.Açıklamalar ve Nedenler

Valilikten yapılan açıklamada, terör soruşturması nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Batman Belediye Başkanı'nın yerine, Batman Valisi Ekrem Canalp'ın Belediye Başkan Vekili olarak atanmıştır. Bu gelişme sonrası, güvenlik önlemlerinin artırılması amacıyla ildeki huzur ve güven ortamının korunması için tedbirler alınacağı ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütüne destek veren grupların, il genelindeki huzur ve güven ortamını bozma olasılığı göz önünde bulundurularak, etkinliklerin yasaklanması gerektiği kanaatine varılmıştır. Bu nedenle, Valilik ve kaymakamlık makamlarının onayı dahilinde ticari faaliyetler dışında, tüm açık alanlarda yer alacak etkinlikler, basın açıklamaları, toplu toplanmalar ve benzeri faaliyetler 4 Kasım saat 09:00'dan 13 Kasım saat 23:59'a kadar yasaklanmıştır."

Bu yasak, hem yerel halkın hem de il dışından gelecek kişilerin ve grupların il sınırlarına giriş çıkışlarını etkileyecek. Bu önlemler ile birlikte, güvenliğin ve kamu esenliğinin sağlanması hedefleniyor.

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