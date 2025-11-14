Batman'da feci kaza: 6 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti

Batman'da park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 6 yaşındaki Adar ve 8 yaşındaki Zana Direk yaşamını yitirdi; sürücü Vedat Direk ağır yaralı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 00:47
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 00:47
Batman'da park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilde meydana gelen kazada iki çocuk hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

Kaza anı ve yol güvenliği

Edinilen bilgilere göre, Vedat Direk idaresindeki 72 AZ 756 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan 72 ABM 902 plakalı tıra arkadan çarptı. Araç, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 500 metre savrularak şarampole devrildi.

Can kaybı ve müdahale

Kazada otomobil sürücüsü Vedat Direk ağır yaralanırken, araçta bulunan çocuklar 6 yaşındaki Adar Direk ve 8 yaşındaki Zana Direk yaşamını yitirdi. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, AFAD ve polis sevk edildi. Ekipler araç içindeki tablo karşısında zamana karşı müdahale etti. Kazanın şiddeti sonucu hayatını kaybeden küçük çocuklardan birinin kopan uzvu ekipler ve vatandaşlar tarafından uzun süre aranarak bulundu.

Ağır yaralı sürücü Vedat Direk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Aynı araçta hayatını kaybeden iki küçük kardeşin cansız bedenleri Batman Eğitim Araştırma Hastanesi Morguna götürüldü. Baba Direk'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

