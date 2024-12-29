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Batman'da Gazze İçin Meşaleli Yürüyüş Düzenlendi

Batman'da HÜDA PAR tarafından düzenlenen meşaleli yürüyüşle Gazze'deki saldırılar protesto edildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 01:00
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 01:10
Batman'da Gazze İçin Meşaleli Yürüyüş Düzenlendi

Batman'da Gazze İçin Meşaleli Yürüyüş Düzenlendi

Batman'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bir meşaleli yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş, HÜDA PAR Batman Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından organize edildi.

İlk olarak, Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde bir araya gelen katılımcılar, ellerinde Filistin bayrakları ve çeşitli dövizlerle Gülistan Caddesi boyunca yürüdü. Yürüyüş sırasında katılımcılar, çeşitli sloganlar atarken, zaman zaman meşaleler de yaktılar.

Gazze'ye Destek İçin Bir Araya Geldiler

HÜDA PAR Batman Gençlik Kolları Başkanı Burak Demir, etkinlikte yaptığı konuşmada, yılın son haftasında Gazze'ye destek olmak amacıyla toplandıklarını ifade etti. Katılımcıların, Gazzelilerin seslerini duyurmak için bir araya geldiklerini belirten Demir, "Gazze, haksızlığa boyun eğmeyenlerin memleketi, adalet için mücadele edenlerin yüz akıdır. Bugün Gazze halkı, bir yandan açlık ve yoksullukla diğer yandan ise ölüm saçan bombalarla mücadele ediyor ancak onlar hiçbir zaman boyun eğmedi, eğmiyor" dedi.

Yürüyüş, okunan bir dua ile sona erdi.

Batman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "meşaleli yürüyüş" yapıldı....

Batman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "meşaleli yürüyüş" yapıldı. HÜDA PAR Batman Gençlik Kolları Başkanlığınca düzenlenen programda Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde bir araya gelen grup, ellerinde Filistin bayrakları, döviz ve pankartlarla Gülistan Caddesi'ne kadar yürüdü.

Batman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "meşaleli yürüyüş" yapıldı....

Batman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "meşaleli yürüyüş" yapıldı. HÜDA PAR Batman Gençlik Kolları Başkanlığınca düzenlenen programda Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde bir araya gelen grup, ellerinde Filistin bayrakları, döviz ve pankartlarla Gülistan Caddesi'ne kadar yürüdü.

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